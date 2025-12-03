مسائل و مشکلات شهرک صنعتی مهاباد با حضور مسئولان استانی و شهرستان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرک صنعتی مهاباد گفت: بسیاری از شهرک‌های صنعتی در جنوب آذربایجان‌غربی با مشکل کمبود زمین مواجه‌اند و ضرورت دارد روند توسعه آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.

سیروس جعفری افزود: ۹۷۰ میلیارد ریال بودجه برای خرید و توسعه اراضی شهرک‌های صنعتی استان اختصاص یافته است، اما این میزان پاسخگوی نیاز‌های توسعه‌ای نیست.

جعفری اظهارکرد: با توجه به محدودیت منابع، بودجه تخصیص‌یافته برای توسعه همه شهرک‌ها کافی نیست و به همین دلیل استفاده از روش‌های جایگزین از جمله تهاتر متناسب با نوع اراضی در دستور کار قرار گرفته است.

وی، از شناسایی ۸۰ هکتار زمین جدید برای توسعه شهرک صنعتی مهاباد خبر داد و گفت:ما اراضی کشاورزی چسبیده به شهرک را شناسایی کردیم که با کمک فرماندار ۸۰ هکتار آن شناسایی شده است.

وی همچنین افزود: در برخی استان‌ها، توسعه شهرک‌های صنعتی از طریق مشارکت درصدی با مالکان اراضی انجام می‌شود و این الگو برای بهره‌گیری در استان نیز در حال بررسی است.

معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی، در خصوص تنش آبی شهرک صنعتی مهاباد هم گفت: دو چاه آب به بهره‌برداری رسیدند و بحث‌های های پمپاژ به روز رسانی شده است و باتوجه به اینکه آب شهرک ذخیره کمی دارد، برای یک منبع دومی کار‌های مناقصه انجام شده و در حال ابلاغ قراردادی با مبلغ ۱۰ میلیارد ریال هستیم که انشاءالله تا هشت ماه دیگر اگر مشکلی پیش نیاد به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این جلسه با تأکید بر ضرورت رفع موانع توسعه شهرک صنعتی این شهرستان گفت: تاکنون ۲۳۷ فقره جواز تأسیس جدید در مهاباد صادر شده که در انتظار واگذاری زمین برای اجرای طرح‌ها هستند.

محمدصادق امیرعشایری افزود: اراضی در اختیار کشاورزان باید با قیمت منطقی و در سریع‌ترین زمان ممکن خریداری شود تا زمینه توسعه شهرک و واگذاری زمین به متقاضیان فراهم شود.

امیرعشایری اضافه کرد: در صورت خرید این اراضی، ۱۵۰ هکتار از اراضی حاشیه شهرک که تحت اختیار منابع طبیعی است، امکان الحاق به شهرک صنعتی را خواهد داشت.

امیرعشایری با اشاره به تأمین آب شهرک صنعتی مهاباد گفت: تأمین آب این شهرک که از مهم‌ترین مطالبات تولیدکنندگان بود، انجام شده و رفع این نیاز اساسی می‌تواند روند استقرار واحد‌های جدید و توسعه فعالیت‌های تولیدی را تسریع کند.