به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات و قطعات خودرو در شهرستان مرودشت، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند در این خصوص دو سارق و یک نفر مالخر را شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمین، دو دستگاه موتورسیکلت، موتور یخچال، باند و گیربکس موتور خودرو و سایر قطعات مسروقه کشف شد، گفت: سارقین در بازجویی اولیه به ۲۴ فقره سرقت اعتراف و پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ نوشاد از شهروندان درخواست کرد فعالیت غیرقانونی و مجرمانه افراد فرصت طلب و قانون‌گریز را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند تا نسبت به دستگیری آنها اقدام شود.