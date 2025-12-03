مستند‌های «بیستا برمه» و «شیر‌های دریایی گالاپاگوس»، از شبکه‌های افق و مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «بیستا برمه» (گریه بی صدا) به کارگردانی حسن جعفری، امشب ساعت ۲۲ از شبکه افق پخش می‌شود.

«بیستا برمه» (گریه بی صدا)، یک مستند داستانی است که به والدین ۵۲ شهید یک روستا در شرق مازندران، مخصوصا حاجیه خانم فاطمه حسن زاده، مادر جاویدالاثر عسگری موسوی می‌پردازد که ۴۱ سال درب خانه‌اش را به امید برگشتن پسرش نبست و در انتها به دیدار فرزندش شتافت، می‌پردازد.

روستای شهید آباد (تروجن) در شرق مازندران در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی ۵۲ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

مستند «شیر‌های دریایی گالاپاگوس»، شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذر ساعت ۲۳، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۴، بازپخش می شود.

­لئو، شیر دریایی در کنار مادرش لونا راه و رسم زندگی را می‌آموزد. روایتی از رشد و همراهی، که در پایان به پیوندی ماندگار میان مادر و فرزند ختم می‌شود.