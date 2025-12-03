به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو با بیان اینکه بی توجهی در سال های گذشته وضعیت خاک را در استان قم به وضعیت نامناسب رسانده است، گفت: در طول سال های گذشته از خاک خوب نگه داری نشده است و این موضوع باعث شده تا برای جلوگیری از فرسایش خاک طرح های بیابان زدایی اجرا کنیم.

وی از آغاز بزرگترین طرح بیابان زدایی در دشت سراجه و مسیله قم خبر داد و گفت: در گذشته باید از خاک حفظ می کردیم تا سرمایه های استان صرف بیابان زایی نشود اما به دلیلی توسعه نامتوازن و غلط مجبوریم برای بیابان زدایی هزینه کنیم.

استاندار قم در این مراسم بر حفظ منابع خاک استان تاکید کرد، گفت: اعتبارات برای خاک شناسی و حفظ خاک تامین خواهیم کرد تا از ناسالم کردن خاک برای زندگی در شهر جلوگیری شود.

بهنام جو با اشاره به اینکه وضعیت فرسایش خاک در استان قم در مرحله فرسایش شدید قرار دارد گفت: بیشتر خاک های حاصلخیز شهر قم تعییر کاربری داده شده و این خاک حاصلخیز به واحد های مسکونی و ساختمانی تبدیل شده اند.