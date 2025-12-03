به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های استاندارد اصفهان گفت: فرش ابریشم دستباف تولید یکی از شرکت‌های اصفهان پس از ارزیابی کامل فنی و کیفی، توانست به عنوان اولین فرش تمام ابریشم کشور پروانه کاربرد نشان استاندارد ملی ایران را دریافت کند.

اکرم قصری افزود: تمام شاخص‌های فنی و الزام استاندارد ملی از جمله جنس نخ‌های تار، پود و خاب فرش، تراکم شانه و گره، ثبات رنگ در برابر نور، شست‌وشو، مالش، شامپو و حلال‌های آلی، نوع گره، شیرازه، رج‌شمار، ابعاد، ارتفاع پرز، عیوب ظاهری، نشانه گذاری و بسته‌بندی در نمونه‌های این فرش بررسی شد که با تمام استاندارد‌های ملی مطابقت داشت.

وی با بیان اینکه استاندارد برای فرش هم مانند سایر محصولات موجب اطمینان خریدار و سهولت در بازاریابی داخلی و صادراتی می‌شود، ادامه داد: فرش دارای گواهی استاندارد، نسبت به تولیدات بدون استاندارد مزیت آشکار دارد و مصرف‌کننده با اطمینان بیشتری آن را خریداری می‌کند.

قصری به فرآیند سخت‌گیرانه دریافت استاندارد از ثبت درخواست تا رأی کمیته علائم اشاره کرد و افزود: ثبت درخواست در سامانه، معرفی و تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت، بازرسی و نمونه‌برداری از واحد تولیدی، انجام آزمون‌ها در آزمایشگاه مورد تأیید استاندارد، طرح پرونده در کمیته علائم و در نهایت صدور پروانه در صورت رأی مثبت اعضا روند دریافت نشان استاندارد است و پس از صدور پروانه هم بازرسی‌ها هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود، تا تداوم مطابقت محصول با استاندارد ملی بررسی و در صورت منطبق نبودن، پروانه باطل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استاندارد فرش دستباف تشویقی است و تولیدکنندگان در صورت تمایل می‌توانند اقدام کنند، گفت: با توجه به رقابت جهانی، استاندارد می‌تواند نقش مهمی در آینده فرش دستباف ایرانی که یک صنعت فاخر و میراث فرهنگی کشور است ایفا کند.