مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از امضای تفاهمنامه همکاری دو ساله بین شرکت گاز و پارک علم و فناوری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این تفاهمنامه در حاشیه نمایشگاه فناوری و فنبازار استان به امضا رسید.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فعالیت این شرکت در حوزه انرژی، گفت: با توجه به مشکلات عدیدهای که در این بخش داریم، تلاش داریم از ظرفیت دانشمندان، دانشجویان و شرکتهای دانشبنیان استان بهرهمند شویم.
طالبی با بیان اینکه ناترازی انرژی یکی از چالشهای مهم امروز جامعه است، گفت: امیدواریم با انعقاد این تفاهمنامه دو ساله، مشکلات حوزه انرژی استان برطرف شود.
وی افزود: شرکتهای دانشبنیان در حوزههای هوش مصنوعی، هوشمندسازی موتورخانهها، تعمیرات ایستگاهها، کالیبراسیون و انیمیشنسازی برای کار فرهنگی و تحولات رویدادی در حوزه انرژی میتوانند کمک شایانی به شرکت گاز کنند.