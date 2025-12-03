در حالی که بازار بزرگ تهران روزانه میزبان هزاران کسبه و خریدار است، برخی از ساختمان‌ها در این محدوده به گفته معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی از نظر ایمنی در وضعیت بحرانی قرار دارند. بر اساس اعلام سازمان آتش نشانی، براساس بررسی‌های انجام‌شده، از میان ۱۳۵۷ ساختمان که در این محدوده به نوعی در معرض خطر قرار دارند، ۱۱ ساختمان در وضعیت کاملاً بحرانی قرار گرفته و هر لحظه ممکن است دچار ریزش شوند. بر اساس اعلام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، با وجود آمار سنگین حوادث در بازار، هنوز هیچ اقدام جدی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های بحرانی انجام نشده است.

عکاس : علیرضا اسماعیلی