۵۰۰ هزار نفر بسیجی و خانوادههای جامعه بسیجی در رزمایش رزمایش پیشگیری از دیابت مشارکت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ مسئول بسیج جامعه پزشکی استان، این رزمایش را در قالب تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی و سپاه صاحبالزمان استان به منظور ارائه خدمات پیشگیری از دیابت به بسیجیان و خانوادههای آنان در مراکز بهداشت در حال برگزاری دانست و گفت: در ابن رزمایش که به مدت ۳ ماه ادامه دارد، بیش از ۵۰۰ هزار نفر مشارکت خواهند داشت.
دکتر مهران اسدی با اشاره به اهداف اجرای این رزمایش افزود: در این طرح بسیجیان و خانوادههای آنان پس از غربالگری آموزش و تببین و دریافت خدمات مراقبتی، در گام دوم این طرح در قالب طرح پاد و بعد از ماه مبارک رمضان بین همه خانوارها در استان اجرایی میشود.