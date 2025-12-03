

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از ثبت و صدور ۲ هزار و ۴۴۸ مجوز تولید و فعالیت در زیر رشته‌های گروه بافته‌های داری و غیرداری خبر داد و گفت: این آمار بدون احتساب هنرمندان فعال در زمینه قالی و قالیچه‌های نقشه‌دار صادرات محور است که در زیرمجموعه اداره صمت و اتحادیه فرش دستباف استان فعالیت دارند.

فولادی افزود: شهرستان بیرجند با هزار و ۳۵۰ مجوز در جایگاه نخست، شهرستان زیرکوه با ۴۴۷ مجوز در رتبه دوم، شهرستان قاینات با ۴۰۴ مجوز در رتبه سوم و شهرستان سرایان با ۱۳۵ مجوز در جایگاه چهارم استان قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه ارزش صادرات این محصولات در شش ماهه امسال 6 میلیارد تومان برآورد شده است گفت: بیشترین صادرات صنایع‌دستی خراسان جنوبی مربوط به گروه بافته‌های داری و غیرداری به‌ویژه گبه و سیاه‌چادر است که به کشور‌های ژاپن، آلمان، پاکستان و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین از ثبت چند مهارت و فن سنتی در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر داد و افزود: نقشه قالی لچک ترنج ربعی سعدی مود در شهرستان سربیشه به شماره ثبت ۲۰۶۴، مهارت بافت قالی خودرنگ آیسک شهرستان سرایان با شماره ثبت ۳۰۱۹، مهارت نمدمالی خراسان جنوبی به شماره ثبت ۲۱۲ و مهارت پلاس‌بافی (سیاه‌چادربافی) روستای سیدال شهرستان نهبندان با شماره ثبت ۲۲۳۰ همگی به عنوان گنجینه‌های ارزشمند میراث فرهنگی و هنری استان، در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده‌اند.