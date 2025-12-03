رئیس اورژانس استان یزد: بر اثر انحراف یک دستگاه مینی بوس از مسیر در محور یزد به میبد، هفت نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید محمدجواد میرجلیلی با اشاره به اینکه این حادثه ساعت ۱۴:۰۳ امروز رخ داد، افزود: مصدومین حادثه توسط کد‌های امدادی اورژانس ١١۵ جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی همچنین از پرواز بالگرد اورژانس هوایی استان به سمت ابرکوه خبر داد و گفت: ساعت ۱۴:۱۰، بالگرد اورژانس هوایی استان به منظور تسریع در روند انتقال بیمار به مرکز درمانی، به سمت ابرکوه به پرواز درآمد و پس از تحویل نوجوان ۱۶ ساله تصادفی، با انجام اقدامات درمانی لازم در طی مسیر، وی را برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل کرد.