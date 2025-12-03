استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تسریع در نوسازی مساکن روستایی و اجرای طرح‌های هادی، گفت: دستگاه‌های متولی موظف هستند مشکلات محلات و روستا‌ها را با مشارکت مردم و نهاد‌های محلی به‌صورت جدی پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی ظهر امروز در آیین کلنگ‌زنی پروژه احداث ۳۱۰ واحد مسکن حمایتی و بهره‌برداری از طرح هادی ۱۰۰ روستای آذربایجان‌غربی، با اشاره به اهمیت طرح "محله محوری"، افزود: در ساختار جدیدی که به دستور رئیس‌جمهور آغاز شده، چهار اولویت اصلی شامل تأمین رفاه اولیه، اطمینان از حل مشکلات درمانی، تأمین مسکن و ایجاد اشتغال تعریف شده و این مدل از محلات حاشیه‌نشین آغاز شده است.

وی همچنین با بیان اینکه برای هر محله یک مسئول پیگیری تعیین شده و نهاد‌هایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری، فرمانداری و مجموعه‌های مردمی به‌طور کامل پای‌کار آمده‌اند، خاطرنشان کرد: در بخش‌های روستایی نیز هر جا لازم باشد، بنیاد مسکن ورود می‌کند و این همکاری بسیار موثر است.

استاندار آذربایجان‌غربی به اهمیت توسعه روستا‌ها و شهر‌های کوچک نیز اشاره کرده و افزود: روستا‌های استان ظرفیت بالایی دارند و باید مسکن روستایی با دقت، مطالعه و بدون تنگ‌نظری نوسازی شود.

رحمانی همچنین با اشاره به مشکل آب در روستاها، اضافه کرد: در تلاش هستیم سال آینده هیچ روستایی از نظر آب شرب با مشکل جدی رو‌به‌رو نباشد و پس از رفع مشکل آب شرب، موضوع آب زراعی نیز به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تأمین معیشت روستاییان، افزود: توسعه گردشگری، صنعت و معدن می‌تواند به‌عنوان درآمد جایگزین برای کشاورزی وارد شده و مشکلات معیشتی را پوشش دهد.