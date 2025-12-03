همکاری دانشگاه شهید بهشتی در طرح های زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی پیام
تفاهمنامه همکاری میان منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام و مرکز پژوهشی انرژی دانشگاه شهید بهشتی با هدف توسعه همکاریهای علمی و اجرایی در حوزه انرژی، محیطزیست و مدیریت پسماند به امضا رسید.
، محسن حسنلو مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام روز چهارشنبه در این مراسم با اشاره به نقش همکاری با مراکز علمی در حل چالشهای اساسی کشور اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی پیام طی سالهای گذشته با ناترازی انرژی، کمبود زیرساختها و مشکلات مدیریت پسماند مواجه بوده است. در همین راستا، همکاری با یک مرکز علمی معتبر برای ارائه راهکارهای تخصصی ضروری به نظر میرسید.
وی افزود: بر همین مبنا، تفاهمنامهای میان منطقه ویژه اقتصادی پیام و مرکز پژوهشی انرژی دانشگاه شهید بهشتی منعقد شد تا از ظرفیت علمی، پژوهشی و اجرایی این مرکز برای رفع مشکلات و ارتقای بهرهوری منطقه استفاده شود.
رییس هیأتمدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام نیز در ادامه با اشاره به تعریف حوزههای همکاری مشترک گفت: انتظار میرود با استفاده از توان تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، بخشی از چالشهای انباشته منطقه در حوزه انرژی و محیطزیست در مدت زمان مناسبی برطرف شود.
براساس مفاد این تفاهمنامه، طرفین در محورهایی همچون طراحی و توسعه سامانههای انرژیهای تجدیدپذیر، مطالعه و مشاوره در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، بازیافت و مدیریت پسماند، انتقال فناوری و دانش فنی به بخش اجرایی منطقه، ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی و جذب سرمایهگذاری برای پروژههای انرژی پاک و محیطزیست همکاری خواهند کرد.
حسنلو با تأکید بر اهمیت این همکاری خاطرنشان کرد: امیدواریم اجرای این تفاهمنامه زمینهساز ارتقای زیرساختها و افزایش بهرهوری انرژی در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام باشد.
در ادامه مراسم، مجید زندی رییس دانشکده انرژی و مرکز پژوهشی انرژی دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به مأموریت این مرکز بهعنوان یکی از بازوهای علمی و نوآور دانشگاه گفت: این مرکز تلاش میکند برای چالشهای حوزه اقتصاد و بهویژه اقتصاد انرژی، راهحلهای عملی و قابل اجرا ارائه دهد.
وی با ابراز خرسندی از آغاز همکاری با منطقه ویژه اقتصادی پیام افزود: شناخت ظرفیتهای این منطقه و تلاش برای حل مسائل باقیمانده، میتواند علاوه بر رفع مشکلات، به افزایش تولید ثروت و ارتقای کارکردهای اقتصادی منطقه کمک کند.