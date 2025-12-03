جهش تولید میگوی بوشهر با اصلاح ساختار استخرها
مدیرکل شیلات استان بوشهر از افزایش تولید میگو در سال جاری خبر داد و گفت: تولید میگوی بوشهر با اصلاح ساختار استخرها جهش یافته است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عقیل امینی بیان کرد: با وجود تداوم سهسالۀ درگیری مزارع میگو با بیماری HPND، اقدامات مدیریتی و آموزشی مشترک شیلات ایران، دامپزشکی کشور و دستگاههای استانی، روند تولید در بوشهر به مسیر رشد بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه امسال سطح زیرکشت بهدلیل شرایط بیماری از ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار در سال گذشته با ۲۰ درصد کاهش به ۴ هزارو ۹۸۷ هکتار کاهش یافته است، افزود: برداشت سال گذشته ۱۷ هزار تن بود، اما امسال تا امروز به ۱۹ هزار تن رسیده است و پیشبینی میکنیم تا پایان فصل، تولید از ۲۵ هزار تن فراتر برود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر مهمترین علت این جهش را «اصلاح ساختار» عنوان کرد و افزود: ۳۳۰ استخر لاینر و بتنی شده و برداشت آنها تا ۱۰ برابر استخرهای خاکی بوده است. مسیر آینده صنعت نیز حرکت کامل به سمت این مدل استخرهاست.
وی دو ضرورت مهم برای تداوم این روند را «تقویت دیماند و توان برق سایتها» و «پرداخت سریع تسهیلات کمبهره» دانست و تأکید کرد: این موارد شرط رسیدن به بهرهوری مطلوب است.
به گفته امینی، بیش از ۹۰ درصد میگوی پرورشی بوشهر صادر میشود و مقصد اصلی، روسیه، چین و کشورهای حوزه خلیجفارس است که ارزش ارزی استان از محل صادرات میگو امسال بیش از ۱۲۰ میلیون دلار برآورد میشود.
مدیرکل شیلات بوشهر همچنین از مردم استان دعوت کرد: از نمایشگاه بینالمللی صنعت شیلات ایران بازدید کنند؛ نمایشگاهی که از ۱۲ تا ۱۵ آذر در تهران برپا میشود و بوشهر برای سومین سال متوالی در نهمین نمایشگاه حضور دارد.