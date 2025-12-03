به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون در ارتباط با خبر ۱۷ شبکه خوزستان افزود: طبق سنوات گذشته برای هر خودرو داخلی کارت سوخت آنها شارژ می‌شود و رانندگانی که ۶۰ لیتر آنها در کارت ذخیره شده است تا سقف ۳۶۰ لیتر در روز‌های آتی می‌توانند استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه خودرو‌های اروندی و دولتی به ترتیب ماهانه ۱۶۰ و ۳۰۰ لیتر کارت سوخت آنها شارژ می‌شود، ادامه داد: رانندگان این خودرو‌ها می‌توانند با کارت خود با نرخ ۵ هزار تومان در جایگاه‌ها وسیله نقلیه را سوخت رسانی کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اهواز بیان کرد: تا یک ماه آینده پس از اجرای طرح مالکان دارای دو خودرو فرصت دارند یکی از وسایل نقلیه خود را جهت اختصاص سهمیه بنزین ۶۰ لیتری با نرخ یک هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ سه هزار تومان معرفی کنند.