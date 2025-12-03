این بانوی خلاق، با تغییر الگوی کشت و استفاده از اراضی دیم دامنه کبیرکوه، نمونه موفقی از ایجاد اشتغال و درآمد پایدار از طریق گیاهان دارویی ارائه کرده است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ ایران احمدی، بانوی خلاق دره‌شهر، با تغییر الگوی کشت و استفاده از اراضی دیم کم‌بازده دامنه کبیرکوه، توانست علاوه بر ایجاد اشتغال خانوادگی، الگویی تازه برای توسعه کشت گیاهان دارویی در ایلام ارائه دهد.

این بانوی کارآفرین با کشت چند گونه گیاه دارویی اقتصادی در دو هکتار زمین خود، نشان داد که حتی اراضی کم‌بازده نیز می‌توانند به منبع درآمد پایدار تبدیل شوند.

وی گفت:کاهش منابع آبی در سال‌های اخیر، انگیزه‌ای شد تا به سراغ گیاهان کم‌آب‌خواه برود و دیگر کشاورزان را نیز به این مسیر ترغیب کند.

«حشمت عزیزان» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، بیان کرد: بیش از ۲۵۰ هکتار از اراضی ایلام زیر کشت گیاهان دارویی است و سالانه حدود ۱۵۰ تن محصول تولید می‌شود. او افزود نبود صنایع فرآوری باعث خروج خام محصولات از استان شده است.

به گفته وی، هم‌اکنون ۲۵۰ بهره‌بردار مستقیم در این حوزه فعال هستند و ظرفیت‌های ایلام می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر کشت گیاهان دارویی در کشور باشد.

استان ایلام با وجود محدودیت شدید منابع آبی، یکی از استان‌های پیشرو در کشت گیاهان دارویی است.

تاکنون بیش از هزار و ۲۲۰ گونه گیاهی در استان شناسایی شده که بیشتر خاصیت دارویی دارند.

توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای این محصولات ایجاد کرده و نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.