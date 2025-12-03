سرپرست جهاد کشاورزی کارون گفت: با حضور و مشارکت پرسنل جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی، عملیات کاشت ۲۵۰۰ اصله نهال اکالیپتوس در چارچوب طرح بادشکن زنده در حاشیه مزارع شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نورالله موالی بیان کرد: این اقدام با هدف تثبیت خاک، کاهش اثرات فرسایش بادی، ارتقاء پایداری تولیدات کشاورزی و همچنین ایفای نقش شهرستان کارون در تحقق برنامه ملی کاشت یک میلیارد نهال به مرحله اجرا درآمد.

وی اضافه کرد: استفاده از گونه اکالیپتوس به دلیل رشد سریع، مقاومت بالا و توان مؤثر در تثبیت خاک، موجب تقویت پوشش سبز، ایجاد کمربند حفاظتی اطراف مزارع و بهبود شرایط اکولوژیک منطقه خواهد شد.

موالی زاده تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کارکرد حفاظتی، نقش مهمی در افزایش سرانه فضای سبز و بهبود کیفیت زیست‌محیطی روستا‌های محدوده خواهد داشت.

موالی زاده اظهار داشت: این اقدام به عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کارون، گامی مؤثر در توسعه فضای سبز و حمایت از تولید پایدار به شمار می‌رود.