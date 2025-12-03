به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ تیم‌های فوتبال فولادخوزستان و آلومینیوم اراک از ساعت۱۷ روز جمعه، چهاردهم آذرماه در یکی از دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر ایران در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان مقابل هم قرار می‌گیرند که بنابر اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران این بازی به شرح زیر اعلام شده است:

داور وسط: مرتضی منصوریان

کمک داوران: حسین مرادی و صادق رستمی

داور چهارم: ناصر جنگی

داوران وی‌آی‌آر: حامد سیری و هادی علی‌نیافرد

ناظر داوری: آرمان اسعدی