رئیس حوزه قضایی جازموریان، با تأکید بر اینکه هیچگونه تخلف بهداشتی قابل اغماض نیست، از پلمب یک مطب پزشک در این شهرستان به دنبال گزارشهای مردمی و تخلفات محرز بهداشتی خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدرسول مکراننژاد، در تشریح جزئیات این اقدام گفت: پس از دریافت گزارشهای مردمی و بررسیهای کارشناسان مرکز بهداشت، مشخص شد که در این مطب موارد متعددی از تخلفات وجود دارد؛ از جمله ضدعفونینشدن تجهیزات، نگهداری غیراصولی پسماندهای پزشکی و رعایتنشدن پروتکلهای کنترل عفونت، بر همین اساس دستور پلمب آن صادر شد.
مکراننژاد تأکید کرد: فعالیت این مرکز درمانی تنها در صورت رفع کامل نواقص و تأیید کارشناسان بهداشت مجدداً امکانپذیر خواهد بود.
رئیس حوزه قضایی جازموریان همچنین از مردم خواست در گزارش تخلفات مشارکت فعال داشته باشند و افزود: از شهروندان انتظار داریم هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانههای رسمی اطلاع دهند تا روند نظارت و برخورد قانونی با جدیت ادامه یابد.