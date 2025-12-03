به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در پی بارش نخستین باران پاییزی، دانش‌ آموزان و معلمان دبستان خیرساز رجبعلی معصومی در شهر نسر بخش رخ نماز شکر بجا آوردند.

در این مراسم، دانش‌ آموزان زیر باران گرد آمدند و دعای فرج و دعای سلامتی حضرت ولی عصر (عج) را نیز به صورت دسته جمعی قرائت کردند.

خانم شجاعی مدیر آموزشگاه معصومی گفت: مراسم اینچنینی، گامی مؤثر در راستای تعمیق باورهای دینی و تقویت حس توکل و امید در نسل جوان و آینده است.