به مناسبت ایام هفته بسیج، دومین کاروان راهیان نور دانش آموزی از جغتای راهی مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با بدرقه مسئولان جغتای، مراسم بدرقه کاروان راهیان نور ویژه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان جغتای صبح امروز برگزار شد.

سرهنگ پاسدار مصطفی نژاد مسئول بسیج دانش آموزی جغتای گفت: «این کاروان متشکل از ۴۰ نفر از دانش آموزان بسیجی است که با یک دستگاه اتوبوس، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور می شود تا از نزدیک با جغرافیای دفاع مقدس و رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان غیور اسلام آشنا شوند و درسهای بزرگ زندگی را از خاک سرخ آن دیار بیاموزند».

در مراسم بدرقه این کاروان، فرماندار، دادستان، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده ناحیه بسیج شهرستان جغتای حضور داشتند.