فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: هر کار هنری و فیلم معرفی کننده شخصیت شهدا، نقش مهمی در ترویج فرهنگ شهادت دارد و باید به مرحله اجرا برسد که در این مسیر نیازمند حمایت مالی و محتوایی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ حسن شاهوارپور روز چهارشنبه در شورای فرهنگ عمومی خوزستان بر لزوم تولید آثار فاخر هنری به ویژه فیلم برای معرفی شهدا و الگودهی به نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به شهدای والامقامی مانند حاج اسماعیل و ابراهیم فرجوانی، مجاهدت‌های آنها را بی‌نظیر خواند و اظهار کرد: تک تک شهدای قابل وصف نیستند لذا اانجام هر کاری برای آنها، کمترین کار است.

وی با تقدیر از همسران و مادران شهدا به عنوان الگو‌های جامعه تصریح کرد: مادران شهدا و از جمله مادر شهیدان فرجوانی، تمام صفات یک زن مجاهد مسلمان را دارد لذا این چهره‌ها باید به دختران و مادران جامعه معرفی شود تا از تأثیرپذیری آنها از الگو‌های غربی پیشگیری شود.

نیاز به حمایت محتوایی و مالی برای تولید آثار فاخر

شاهوارپور تولید محتوای مناسب و قابل پخش در سطح ملی را ضروری برشمرد و گفت: باید محتوایی تولید شود که از لحاظ کیفیت کارگردانی، بازیگری و فیلمنامه در سطح مطلوب باشد و نظارت دقیقی بر آن صورت گیرد.

وی افزود: همچنین در حوزه اعتبارات نیز نیازمند کمک‌های استانی و ملی هستیم؛ تیم‌هایی که با عشق کار می‌کنند، با دست خالی نمی‌توانند کار کامل ارائه دهند.

وی با تاکید بر عزم مجموعه سپاه برای حمایت از فیلم‌های مرتبط با شهدا خاطرنشان کرد: مجموعه سپاه در بخش‌هایی مربوطه، در خدمت دوستان خواهد بود تا شاهد تولید فیلم‌های بسیار خوبی باشیم.