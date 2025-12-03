پخش زنده
خبرهایی از آغاز ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ از روز شنبه پانزدهم آذر تا پویشی برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی را در بسته خبری کوتاه مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر حج و زیارت استان گلستان از آغاز ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ از روز شنبه پانزدهم آذر خبر داد.
نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی و فرش در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی گلستان در گرگان برپا شد و تا ۱۵ آذر ادامه دارد.
۴۴ تولید کننده از ۸ استان کشور در این نمایشگاه تولیدات خود را عرضه کردهاند.
جمعی دانش آموزان آزادشهری به منظور تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، از یادمانهای شهدای مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید کردند.
شایسته معاون مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان در مراسم گرامیداشت روز معلولان از اجرای غربالگری و مشاوره ژنتیک برای بانوان قبل و حین بارداری خبر داد.
مدیر عامل شرکت گاز گلستان از مردم خواست: با مشارکت در پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی به پایداری انرژی کمک کنند.