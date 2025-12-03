به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم والیبال شهداب یزد در هفته چهارم لیگ برتر والیبال کشور میزبان پیکان تهران بود که موفق شد مهمان را در بازی دیدنی شکست دهد.

بلندقامتان یزدی که هر سه دیدار گذشته خود را با پیروزی به پایان رسانده بودند، در این دیدار هم سه بر یک پیروز شده تا به صدرنشینی در لیگ برتر ادامه دهد.

شهداب دست‌های اول، سوم و چهارم را ۲۵ ـ ۲۱، ۲۹ ـ ۲۷ و ۲۵ ـ ۱۴ از آن خود کرده و تنها دست دوم را ۲۵ ـ ۲۳ به حریف واگذار کردند.

اوج هیجان این دیدار در دست سوم بود، جایی که شهداب چند امتیاز عقب افتاد و پیکان به امتیاز ۲۴ رسید، اما یزدی‌ها موفق شدند امتیازات را جبران کرده و سرانجام در این دست به پیروزی برسند.

اما دیگر نماینده استان یعنی چادرملوی اردکان هم به تهران رفته بود تا با صنعتگران امید دیدار کند.

اردکانی‌ها دست اول را ۲۵ ـ ۱۸ پیروز شده ولی دست دوم را ۲۵ ـ ۲۳ واگذار کردند. این سریال در دست‌های سوم و چهارم هم تکرار شد و به ترتیب ۲۵ ـ ۱۷ و ۲۵ ـ ۲۰ به سود دو تیم پایان یافت.

سرنوشت این دیدار به دست حساس و سرنوشت ساز پنجم رسید و چادرملو موفق شد این دست را ۲۰ ـ ۱۸ از آن خود کرده و به پیروزی سه بر دو دست یابد.

نکته قابل توجه دست پنجم هم تغییر چندین باره نتیجه پس از بازبینی تصاویر بود که سرانجام به کام اردکانی‌ها پایان یافت.

با نتایج این هفته، شهداب همچنان صدرنشین ماند و چادرملو به رده هشتم جدول صعود کرد.