سرمربی خیبر خرم‌آباد در نشست خبری پیش از بازی با شمس آذر با اشاره به اینکه بازی فردا بازی مهم و حساسی است گفت: فردا یکی از سخت‌ترین بازی‌های ما است و حکم فینال را برای ما دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرمربی خیبر خرم‌آباد عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با شمس‌آذر قزوین، این مسابقه را مهم‌ترین بازی فصل تیمش عنوان کرد و گفت: همانطور که می‌دانید فردا مهمترین بازی فصل‌مان را داریم.

سید مهدی رحمتی افزود: نسبت به تمام مسابقاتی که تا الان پشت سر گذاشته‌ایم، این بازی حساسیت فوق‌العاده زیادی دارد. هم من و هم همکارانم به این موضوع کاملاً واقف هستیم و تلاش کردیم در طول هفته این حساسیت را به بازیکنان منتقل کنیم تا بدانند چه مسابقه مهمی در پیش داریم.

رحمتی با تمجید از حریف فردای تیمش تصریح کرد: با یک تیم خیلی خوب بازی داریم. شمس‌آذر تیمی جوان، دونده و جنگنده است که از نظر فنی نیز کیفیت بالایی دارد.

وی گفت: قطعاً بازی بسیار سختی پیش‌بینی می‌کنیم و می‌دانیم که مقابل چنین تیمی کار راحتی نخواهیم داشت.

سرمربی خیبر بخش مهمی از صحبت‌های خود را به هواداران اختصاص داد و خطاب به آنان گفت: در ابتدای صحبت‌هایم می‌خواهم از همه هواداران عزیز و همه لرتباران درخواست کنم که فردا مثل همیشه، پرشور و با انرژی در ورزشگاه حاضر شوند و از تیمشان حمایت کنند.

رحمتی اضافه کرد: همانطور که قبلاً هم گفته‌ام، مهم‌ترین نقش در پیروزی‌های ما بر عهده همین هواداران است. انرژی مثبت و شور و حرارتی که در استادیوم ایجاد می‌کنند، همیشه باعث موفقیت‌های خیبر شده است.