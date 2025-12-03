نماینده ولی فقیه در خوزستان به موضوع دین و زندگی و لزوم تقویت آن در سطوح مختلف به ویژه در آموزش و پرورش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد روز چهارشنبه در شورای فرهنگ عمومی خوزستان با ابراز تاسف از غیبت برخی از مدیران استانی و دانشگاهی در جلسات مهم فرهنگی، این موضوع را نیازمند پیگیری و ورود جدی دانست.

وی افزود: مدیرانی که امروز در جلسه حضور نداشتند باید نامه‌ای درج در پرونده به دلیل غیبت در یک جلسه رسمی و قانونی برای آنها ارسال شود؛ تداوم غیبت‌ها قابل قبول نیست و مسئول مربوطه باید مواخذه شود.

تاکید بر آموزه‌های دینی در مدیریت اجتماع

نماینده ولی فقیه در خوزستان با استناد به حکمتی از امام علی (ع) و روایتی از امام صادق (ع)، بر لزوم حضور در مجالس اطاعت و فرمان‌برداری از خدا و پرهیز از حضور در مجالس گناه تأکید کرد و گفت: حضور در مجلسی که اطاعت خدای متعال در آن است، یک وظیفه بوده و باید از مجلسی که گناه در آن اتفاق می‌افتد، اجتناب کرد.

اهمیت فرهنگ و هنر در ترویج ارزش‌ها

موسوی‌فرد همچنین به موضوع شهید و شهادت و نقش هنر در این عرصه پرداخت و خواستار پیگیری مصوبات مربوطه شد.

وی همچنین با اشاره به تولید فیلم درباره شهیدان فرجوانی از رزمندگان تراز دفاع مقدس گفت: این فیلم منشا خیرات و برکات بوده و باید حتما از آن حمایت و برای اکران آن اقدام شود.

نماینده ولی فقیه در خوزستان به موضوع «دین و زندگی» و لزوم تقویت آن در سطوح مختلف به ویژه در آموزش و پرورش و همچنین بر اجرایی شدن سند‌های بالادستی در این حوزه تأکید و ابراز امیدواری کرد با تلاش همه دستگاه‌ها این مهم محقق شود.

موسوی‌فرد در این نشست از حضور همه مسئولان، علما، روحانیون، فرهنگیان و به ویژه فرمانده سپاه استان و معاون استاندار قدردانی کرد.