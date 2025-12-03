پخش زنده
اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته ششم لیگ سی و هشتم هندبال مردان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته ششم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور را اعلام کرد.
اسامی به این شرح است:
شنبه، ۱۵ آذر – ساعت ۱۶:۰۰
سنگ آهن بافق – نیروی زمینی سبزوار
داوران: احمدرضا محمودی – عبدالله ساجدی
نماینده فدراسیون: اصغر سهمی
ناظران فنی: منصور برقی – حمید میرلوحی
فولاد مبارکه سپاهان – سایپا تهران
داوران: رضا شنبدی – محمدامین پولادی
نماینده فدراسیون: حسن گل مینا
ناظران فنی: سیف الله حیدرپور – مصطفی باباملکی
نفت و گاز گچساران - مس کرمان
داوران: حمزه پیرامون – اسدالله نظریان
نماینده فدراسیون: عبدالصائب نکویی
ناظران فنی: اردشیر جانثار – مجید شجاع
هپکو اراک – استقلال کازرون
داوران: مهدی یاری – آرش عزیزی
نماینده فدراسیون: مهدی توکلی
ناظران فنی: سیدحسین حسینی – حمید حسین زاده
شنبه، ۱۵ آذر – ساعت ۱۸:۳۰
سپاهان نوین اصفهان – پرواز هوانیروز تهران
داوران: افشین خراسانی – حامد دربهانی
نماینده فدراسیون: رضا تمرگی
ناظران فنی: صارم بنکداری – بهنام جمشیدی