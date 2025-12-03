اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته ششم لیگ سی و هشتم هندبال مردان اعلام شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته ششم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

اسامی به این شرح است:

شنبه، ۱۵ آذر – ساعت ۱۶:۰۰

سنگ آهن بافق – نیروی زمینی سبزوار

داوران: احمدرضا محمودی – عبدالله ساجدی

نماینده فدراسیون: اصغر سهمی

ناظران فنی: منصور برقی – حمید میرلوحی

فولاد مبارکه سپاهان – سایپا تهران

داوران: رضا شنبدی – محمدامین پولادی

نماینده فدراسیون: حسن گل مینا

ناظران فنی: سیف الله حیدرپور – مصطفی باباملکی

نفت و گاز گچساران - مس کرمان

داوران: حمزه پیرامون – اسدالله نظریان

نماینده فدراسیون: عبدالصائب نکویی

ناظران فنی: اردشیر جانثار – مجید شجاع

هپکو اراک – استقلال کازرون

داوران: مهدی یاری – آرش عزیزی

نماینده فدراسیون: مهدی توکلی

ناظران فنی: سیدحسین حسینی – حمید حسین زاده

شنبه، ۱۵ آذر – ساعت ۱۸:۳۰

سپاهان نوین اصفهان – پرواز هوانیروز تهران

داوران: افشین خراسانی – حامد دربهانی

نماینده فدراسیون: رضا تمرگی

ناظران فنی: صارم بنکداری – بهنام جمشیدی