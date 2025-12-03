رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: احقاق حقوق عامه در سرلوحه کار قوه قضائیه قرار دارد و از آن کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ذبیح الله خدائیان همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد، با حضور در اردکان، از روند امور قضایی این شهرستان بازدید کرد.

وی در جلسه تخصصی دادگستری شهرستان اردکان به بررسی مسائل، چالش‌ها و پرونده‌های خاص قضایی شهرستان پرداخت.

خدائیان از آزادسازی هشت هزار هکتار از اراضی دولتی در اردکان خبر داد و تأکید کرد: احقاق حقوق عامه در سرلوحه کار قوه قضاییه قرار دارد و از آن کوتاه نخواهد آمد.

وی با اشاره به توسعه ساختمان دادگستری اردکان اظهار داشت: برای رفاه حال مراجعان، توسعه و گسترش ساختمان دادگستری مدنظر قرار گرفته و در کنار آن، ساختمان قدیمی دادگستری اردکان نیز مرمت و بازسازی خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در بازدید از زندان اردکان، ضمن بررسی وضعیت زندان و گوش دادن به نقطه‌نظرات مددجویان، در آیین آزادی هشت مددجوی این زندان شرکت کرد.

خدائیان، زندان را فرصتی برای اصلاح و بازگشت به جامعه توصیف کرد و افزود: زندان مکانی است که انحراف در مسیر درست زندگی اصلاح می‌شود. باید این فرصت توسط زندانیان درک شود تا زمینه بازگشت آنان به جامعه فراهم آید.

پایان بخش سفر وی به شهرستان اردکان، بازدید از یک کارگاه تولید تجهیزات پزشکی در محل زندان بود. در این بازدید، روند اشتغال و مهارت‌آموزی زندانیان در این کارگاه مورد ارزیابی قرار گرفت.