به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در مراسم افتتاح ساختمان جدید فدراسیون دوچرخه‌سواری در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ما باید در بحث تجهیزات و امکانات به فدراسیون دوچرخه سواری کمک کنیم. از رئیس فدراسیون انتظار داریم با برنامه هدفمند جایگاه بهتری را در آسیا کسب کنیم و آینده روشنی برای دوچرخه سواری داشته باشیم، اما هیچ آینده روشنی بدون تلاش و زحمت به دست نمی‌آید. مدیر، ورزشکار و مربی اگر عاشق این رشته نباشند پیشرفت نمی‌کنند.

وی گفت: افراد فدراسیون دوچرخه سواری توانایی علمی دارند و ما باید کمک کنیم که از لحاظ مالی فدراسیون شرایط بهتری پیدا کند. هر چقدر به دوچرخه سواری در بحث همگانی بیشتر پرداخته شود در قهرمانی هم می‌تواند موفق شود. باید کمک کنیم تا جوانان ما در سطح قاره و جهان درخشش بیشتری داشته باشند. امیدوارم در آینده روی مدال آوری دوچرخه‌سواری حساب بیشتری باز کنیم.

دنیامالی در خصوص اعزام سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به قرعه کشی جام جهانی، افزود: روادید سرمربی و چند نفر دیگر صادر شده است و باید در این مراسم حضور پیدا کنند.