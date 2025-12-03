مأموران انتظامی بخش رضویه مشهد، یک خودروی حامل برنج قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال را توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد گفت: مأموران انتظامی با کنترل خودروهای عبوری در ایستگاه بازرسی اسماعیل آباد در محور سرخس به مشهد، به یک خودروی سواری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ عباسعلی دهقانی افزود: در بازرسی از خودرو، ۸۴ کیسه برنج ۱۰ کیلوگرمی قاچاق و بدون مجوز حمل کشف شد که ارزش محموله بر اساس برآورد کارشناسان گمرک، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعلام شده است.

وی ادامه داد: خودروی یادشده توقیف و فرد متخلف با تشکیل پرونده مقدماتی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.