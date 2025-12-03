به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از نهمین نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذا‌های دریایی و صنایع وابسته با تشریح برنامه‌های توسعه اقتصاد دریامحور، از رشد قابل توجه تولید آبزیان، بهبود صادرات و هدف‌گذاری افزایش ۴۰۰ هزار تنی محصولات شیلاتی در پنج سال آینده خبر داد.

غلامرضا نوری درباره برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه اقتصاد دریامحور گفت: ایران ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های شیلاتی منطقه را دارد و دولت چهاردهم به طور ویژه به توسعه دریامحور و تکمیل زنجیره ارزش شیلات نگاه می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: براساس این قانون، ما موظفیم در پنج سال، تولید آبزیان را از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسانیم.

غلامرضا نوری با اعلام این که در سال نخست برنامه قدم‌های بسیار خوبی در این بخش برداشته شده است، گفت: در حوزه ماهیان خاویاری، صید از آب‌های دور و همچنین پرورش میگو، اکنون رشد بالای ۳۰ درصدی را تجربه کرده‌ایم و صادرات محصولات شیلاتی نیز حدود ۳۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده ظرفیت بسیار بالای این بخش در کشور است.

وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از تلاش صیادان، پرورش‌دهندگان و فعالان بخش خصوصی و دولتی شیلات ابراز امیدواری کرد: حوزه شیلات، فراتر از اهداف برنامه هفتم پیشرفت، حرکت کند.

به گفته غلامرضا نوری، حمایت‌های دولت چهاردهم در توسعه اقتصاد دریامحور به طور کامل برقرار است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عضویت نماینده شیلات در کارگروه توسعه دریامحور دولت افزود: در این قالب تلاش می‌کنیم زیرساخت‌های لازم از جمله بندرگاه‌ها و سایر تاسیسات فراهم شود ضمن آن که تکمیل زنجیره ارزش از تخم چشم‌زده تا مراحل نهایی تولید و صادرات از اولویت‌های اصلی ما است.

غلامرضا نوری درباره دیپلماسی دریایی نیز گفت: در مذاکرات، سفر‌ها و کمیسیون‌های مشترک با کشور‌هایی که ظرفیت همکاری دریایی دارند به‌ویژه کشور‌های آفریقایی و همسایه، شیلات یکی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو‌های ما است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تکمیل حلقه نهایی زنجیره صادرات و این که محصولات شیلاتی ایران مستقیم و بدون واسطه به مقصد نهایی کشور‌ها برسد، از موضوعات مهمی است که در دستور کار داریم.

غلامرضا نوری گفت: در راستای توسعه دیپلماسی دریایی، پروتکل‌های همکاری در حال تکمیل است و برنامه حمایتی جامعی برای توسعه صادرات شیلاتی تدوین کرده‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: با تکمیل زیرساخت‌ها، زنجیره ارزش و همکاری‌های بین‌المللی، بخش شیلات می‌تواند به یکی از پیشران‌های اقتصاد دریامحور در کشور تبدیل شود.