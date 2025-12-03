پخش زنده
امروز: -
به مناسبت گرامیداشت روز مادر، پویش فرهنگی «مادرم؛ آیینهی زهرا (س)» در استان زنجان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به مناسبت گرامیداشت روز مادر، پویش فرهنگی «مادرم؛ آیینهی زهرا (س)» در استان زنجان برگزار می شود.
در این پویش، علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب شعر، خاطره کوتاه، عکس، پیام صوتی یا ویدئویی ارسال کنند و خدمات ارزشمند مادران را که یادآور سیره حضرت زهرا (س) است به اشتراک بگذارند.
شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را تا تاریخ ۱۸ آذر ماه از طریق پیامرسانهای داخلی به آیدی @iribzanjanadmin ارسال کنند.
به ۱۰ نفر برتر شرکتکننده در این پویش، دعوتنامه حضور در برنامههای ویژه روز مادر در رادیو و تلویزیون استان زنجان اهدا خواهد شد.
همچنین ۱۵ نفر از شرکتکنندگان به قید قرعه، هدایای نقدی به مبلغ یک میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
این پویش فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به مقام مادر و بازتاب آموزههای حضرت زهرا (س) در جامعه است.