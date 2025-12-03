پخش زنده
فصل جدید لیگ دسته یک هندبال مردان و زنان باشگاههای کشور امروز قرعه کشی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی بیست و ششمین دوره لیگ دسته یک هندبال مردان و پانزدهمین دوره لیگ دسته یک هندبال بانوان با حضور مرتضی حسن پور نایب رئیس فدراسیون، علی اکبر خوشنویس زارچ دبیرکل فدراسیون، سعید ولدخیان رئیس و سمیعی دبیر کمیته مسابقات و زهرا اسماعیل خواه امروز (۱۲ آذر) برگزار شد.
لیگ دسته یک هندبال مردان با حضور ۱۰ تیم و لیگ دسته یک هندبال زنان با حضور ۱۱ تیم قرعه کشی شد و تیمهای شرکت کننده به شرح زیر در دو گروه قرار گرفتند:
لیگ دسته یک زنان:
گروه A: نماینده مازندران، شهرداری شهر بابک، صید و ساحل لنگه، مقاومت شهرداری تبریز، نیان الکترونیک طرقبه، ستارگان بوشهر
گروه B: غدیر ملایر، وارنا کرمانشاه، آکو کارمانیا کرمان، ستاره ساز مشهد، نماینده قزوین
لیگ دسته یک مردان:
گروه A: نفت امیدیه، ادب اصفهان، نام آوران مشهد، زرند کرمان، شهرک برف فروش فارس
گروه B: فراز بهبهان، یاسام کردستان، مقاومت شهرداری تبریز، رعد پدافند البرز، نخل طلایی جهرم