توسعه زنجان با نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی و اقتصاد دانشبنیان
احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی، توسعه زیستبوم استارتاپی و ایجاد مراکز ملی تحقیق و توسعه در الستان زنجان از مهمترین موضوعات جلسه همکاری دولت و بخش خصوصی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان در یکصدمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از برنامههای تحولآفرین استان در حوزه انرژی و فناوری خبر داد. به گزارش روابط عمومی استانداری زنجان، وی اعلام کرد که احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در دستور کار قرار دارد و توسعه زیستبوم استارتاپی و ایجاد مراکز ملی تحقیق و توسعه از دیگر اولویتهای استان است.
صادقی با اشاره به تابآوری فعالان اقتصادی استان در حوادث اخیر، هدف اصلی استان را رفع ناترازی انرژی و گسترش اقتصاد دانشبنیان دانست و تأکید کرد که تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای تحقق این اهداف ضروری است.
این اقدامات گام مهمی در مسیر توسعه پایدار استان و افزایش توان اقتصادی آن به شمار میرود.