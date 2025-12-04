به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان در یکصدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از برنامه‌های تحول‌آفرین استان در حوزه انرژی و فناوری خبر داد. به گزارش روابط عمومی استانداری زنجان، وی اعلام کرد که احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در دستور کار قرار دارد و توسعه زیست‌بوم استارتاپی و ایجاد مراکز ملی تحقیق و توسعه از دیگر اولویت‌های استان است.

صادقی با اشاره به تاب‌آوری فعالان اقتصادی استان در حوادث اخیر، هدف اصلی استان را رفع ناترازی انرژی و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان دانست و تأکید کرد که تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای تحقق این اهداف ضروری است.

این اقدامات گام مهمی در مسیر توسعه پایدار استان و افزایش توان اقتصادی آن به شمار می‌رود.