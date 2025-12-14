پخش زنده

رئیس پلیس فتا زنجان نسبت به افزایش پیامهای جعلی قرعهکشی فروشگاهها در فضای مجازی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس فتا زنجان اعلام کرد: در روزهای اخیر، پیامهای وسوسهکننده با مضمون برنده شدن در قرعهکشی فروشگاهها برای کاربران ارسال میشود که در بسیاری از موارد تلهای سایبری برای سرقت اطلاعات شخصی و مالی است.
سرهنگ موسوی با تأکید بر اینکه شهروندان باید از کلیک روی هر لینک ناشناس خودداری کنند، افزود: آدرس سایتها را به دقت بررسی و اطلاعات خود را تنها از منابع رسمی فروشگاهها دریافت کنند. همچنین در هیچ جشنواره یا قرعهکشی واقعی، از کاربران فایل یا اطلاعات کارت بانکی درخواست نمیشود.
وی یادآور شد: رعایت این نکات مهمترین راهکار پیشگیری از وقوع جرایم سایبری است و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وبسایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.