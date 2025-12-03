مراسم بزرگداشت بیستمین سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران فردا پنجشنبه، سیزدهم آذرماه، با حضور فرماندهان، مسئولان، آحاد مردم و خانواده معظم شهدا در قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س) تهران برگزار خواهد شد.

برگزاری آیین گرامیداشت بیستمین سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش، فردا، در بهشت زهرا (س)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم ساعت ۱۴ در قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س) مقبره‌ی شهدای اصحاب رسانه برگزار می‌شود. این مراسم از ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار خواهد شد.

حدود ساعت ۱۴ روز ۱۵ آذر ۱۳۸۴ جمعی از خبرنگاران و عکاسان و تصویربرداران رسانه‌های مختلف همراه با کارکنان روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران با یک فروند هواپیمای نظامی C ۱۳۰ ارتش به منظور شرکت در رزمایش «عاشقان ولایت» در چابهار عازم بندرعباس بودند که هواپیما لحظاتی پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد تهران، به دلیل نقص فنی بر فراز یک مجتمع مسکونی در شهرک توحید سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن جان باختند.

در بیستمین سالگرد این سانحه دردناک، ستاد بزرگداشت شهدای اصحاب رسانه از برگزاری مراسمی در روز پنجشنبه،۱۳ آذر ماه، با حضور مردم، مسئولان لشکری و کشوری و خانواده آن عزیزان خبر داده است. همچنین امور ایثارگران سازمان صداوسیما با ارسال دعوتنامه‌ای از برگزاری مراسم سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی در همین روز و همین محل خبر داده است.