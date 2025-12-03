به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام، در همایش ملی مدیریت تهدیدات امنیتی غیرمسلحانه در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، توجه مداوم به دانش، پژوهش و تحقیقات را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت امنیتی کشور دانست و با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی و جنگ دوازده‌روزه، تأکید کرد: نگاه علمی و پژوهشی، رکن پیشرفت و اقتدار در مواجهه با تهدیدات نوین است.

سردار شبان ضمن خیرمقدم به معاونین، فرماندهان، مسئولان، رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های کل نیروهای مسلح، قوه قضاییه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، قرارگاه‌های امنیتی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، حضور خانواده‌های معظم شهید غیب پرور و نیلفروشان را نیز گرامی داشت و آنان را مایه برکت این همایش عنوان کرد.

وی با یاد از سردار شهید حاجی‌زاده و نقش ویژه او در جهاد خودکفایی نیرو، گفت: یکی از رموز اصلی موفقیت این شهید عزیز، توجه جدی، مستمر و عملی به حوزه دانش، پژوهش و تحقیقات بود. او با هوش سرشار، تجربه‌های دفاع مقدس و نگاه دقیق دشمن‌شناسانه، جلسات تخصصی تحقیقاتی را شخصاً اداره می‌کرد و محصولات بی‌نظیری در حوزه موشکی، پدافندی و پهپادی به دست آورد؛ محصولاتی که مشابه آن تنها در تولیدات کشورهای پیشرفته دیده می‌شود. این توجه به علم و تحقیق، از آغاز تا پایان عمر شریف او ادامه داشت.

فرمانده دانشگاه افسری امام حسین(علیه السلام) با اشاره به ارائه‌های علمی و سخنرانی‌های صورت‌گرفته در همایش، از سردار مجید، سردار عیسایی و سایر اساتید و پژوهشگران تشکر کرد و این برنامه را نخستین همایش ملی در حوزه مدیریت تهدیدات امنیتی غیرمسلحانه دانست. او توضیح داد که این همایش با وجود برنامه‌ریزی اولیه برای سال ۱۴۰۳، به دلیل شرایط و مقتضیات امنیتی پایان سال گذشته، به سال ۱۴۰۴ موکول شد.

سردار شبان هدف اصلی همایش را تبیین طرح راهبردی تغییر امنیت غیرمسلحانه در ۱۲ محور عنوان کرد و گفت: در این رویداد بیش از ۲۵۰ مقاله دریافت شد که از میان آن‌ها حدود ۱۰۰ عنوان مقاله پذیرفته شد و در قالب بیش از هفت پنل تخصصی ارائه گردید. وی دستاوردهای این نشست علمی را بسیار ارزشمند خواند و تأکید کرد که نتایج همایش می‌تواند برای دستگاه‌های مسئول در حوزه امنیت غیرمسلحانه راهگشا باشد.

او با اشاره به مسئولیت خود در دانشگاه افسری امام حسین(علیه السلام) طی یک سال اخیر اظهار داشت: تمام تلاش ما این بوده است که مسیر پژوهش و تحقیقات را در دانشگاه نهادینه کنیم و سهم خود را به بهترین شکل در ارتقای دانشی و علمی این حوزه ایفا نماییم. سردار شبان همچنین از زحمات همه همکاران و دست‌اندرکاران همایش در طی یک سال گذشته قدردانی کرد و گفت: بنابر مصوبات موجود، امیدواریم این همایش از این پس هر دو سال یک‌بار برگزار شود و بتوانیم به دستاوردهای مطلوب دست یابیم.