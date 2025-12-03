پخش زنده
نخستین بخش ایران جوان ازکاهش ۹ درصدی تولدها درآذربایجانغربی حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان میدهد مؤثرترین مشوقهای قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت، حمایتهایی است که به مادران شاغل ارائه میشود؛ حمایتی که حتی از مشوقهایی مثل واگذاری زمین، خودرو یا تسهیلات بانکی هم اثرگذاری بیشتری دارد.
کوچکترین نمونهاش، همین روزهای اخیر بود، زمانی که با افزایش آلودگی هوا، مدارس و مهدکودکها تعطیل شدند، اما در بسیاری از موارد مشخص نبود مادران شاغل در این ساعات باید کودکان خود را کجا و چگونه نگهداری کنند.
اجرای قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت، همچنان به همت و پیگیری جدیتر مسئولان نیاز دارد. بسیاری از مشکلات، در جلسات اداری بارها توسط خود مسئولان مطرح شده، اما در عمل راهکار مشخصی برای رفع آنها ارائه نشده است. یا هر راهکاری به مرحله اجرا که میرسد بیش از اندازه کش داده میشود
مسئولان شهرستان میگویند، بسیاری از تصمیمها و حتی انتشار آمار، منوط به تأیید استان است؛ موضوعی که اختیارات مسئولان شهرستانی را محدود و روند اجرای طرح جوانی جمعیت را کند میکند.
مدیرکل ثبت احوال آذربایجانغربی اعلام کرده، تعداد تولدها در استان امسال نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
در هشت ماهه امسال ۲۸ هزار و ۸۳۵ مورد تولد در استان به ثبت رسیده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ هزار و ۶۵۵ نفر بود.
به گفته مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی، به طور متوسط هر ۱۲ دقیقه یک نوزاد در آذربایجانغربی متولد میشود.
یکی از مهمترین خدمات حمایتی برای مادران، سامانه مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ است. سامانهای که در زمینههای مختلف ازجمله مشاوره بارداری، سلامت مادر و پیشگیری از سقط جنین، خدمات تخصصی و رایگان ارائه میدهد.
حمایت واقعی از خانواده و مادران، مهمترین محور قانون جوانی جمعیت است. طرحی که اگرچه گامهای مثبتی در آن برداشته شده، اما همچنان برای تحقق کامل اهدافش، نیازمند اقداماتی عملی و سرعت بیشتر از سوی دستگاههای مسئول است.