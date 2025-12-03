به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دولت در راستای قانون جوانی جمعیت مقرر کرده به خانوار‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر که فرزند سوم آنها از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده، زمین رایگان واگذار کند.

البته شرط دیگری که سر راه متقاضیان دریافت این زمین‌ها وجود دارد، این است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند نباید آماری بالای ۲.۵ درصد داشته باشد.

متن شهروندخبرنگار ما به این شرح است:

ضمن عرض سلام و خسته نباشید

با وجود اطلاع رسانی های مکرر دستگاه های اجرایی جهت اجرای قانون جوانی جمعیت،متاسفانه در شهرستان فاروج دستگاه های اجرایی پاسخگو نیستند.

متاسفانه به هیچ یک از خانواده های مشمول زمین طرح فرزندآوری،زمین تعلق نگرفته است فرزند من فرزند چهارم خانواده و متولد سال ۱۴۰۱ می‌باشد هربار که به مراجع مشخص شده مراجعه میکنم با جمله زمین نیست مواجه میشوم. چرا من که محل سکونتم روستایی از دهستان شاه جهان فاروج هست سه سال هست در نوبت زمین هستم آن هم نه در دهستان خودم بلکه در دهستان خبوشان.

اصلا کجای قانون نوشته که خانواده ی روستایی باید در روستا زمین بگیرند آن هم کیلومترها دور تر از روستای خودم.

حداقل در روستای خودم زمین بدهند اگر نمی توانند در شهر فاروج زمین بدهند که برای تحصیل آینده فرزندانم مناسب باشد اگر نمی توانند زمین تهیه کنند بودجه تخصیص یافته را به خانواده تقسیم کنند.