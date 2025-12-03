پخش زنده
امروز: -
یک محیطبان در منطقه شکارممنوع سوادکوه موفق به ثبت تصویر کمنظیر چهار قلاده پلنگ ایرانی شد که در حال آب خوردن از یک چشمه بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یک تصویر کمنظیر از چهار قلاده پلنگ ایرانی که در حال آب خوردن از یک چشمه بودند، توسط دوربینهای تلهای در منطقه شکارممنوع سوادکوه به ثبت رسید.
این تصویر ارزشمند را علی اکبر ایمانی، محیطبان این منطقه، با دوربینهای خود ثبت کرده است. مشاهده همزمان چهار پلنگ در یک قاب، نشانهای امیدوارکننده از حضور و سلامت جمعیت این گونه نادر و در خطر انقراض در جنگلهای مازندران است.
پلنگ ایرانی (پلنگ ایرانی) از گونههای حمایتشده و در خطر انقراض است که حفظ آن نیازمند تلاش برای حفاظت از زیستگاههای طبیعی و امنیت آنهاست.
منطقه شکارممنوع سوادکوه با برخورداری از اکوسیستم غنی و منابع آبی، یکی از کریدورهای مهم حیات وحش و زیستگاههای کلیدی پلنگ در شمال کشور محسوب میشود.