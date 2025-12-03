شهروندخبرنگار ما از احداث ورزشگاه تنیس و پدل شهرقدس با هزینه بسیار بالا و بی استفاده ماندن آن گلایه کرده است.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تنیس و پدل یکی از ورزش های محبوب دوستداران ورزش برای تفریح و سرگرمی محسوب می‌شود. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدت دو سال است که ورزشگاه تنیس و پدل در شهرقدس استان تهران افتتاح شده؛ اما به بهره برداری نرسیده است.

پیام شهروند خبرنگار ما:

ورزشگاه تنیس و پدل شهرقدس در سال ۱۴۰۲ با هزینه کرد ۴۰ میلیارد تومان افتتاح گردید و طی ۲ سالی که از افتتاح آن می گذرد هیچ گونه استفاده‌ای از آن نگردیده است.

آیا در شهری که تقریبا تمامی فرهنگسرا‌ها تعطیل شده و کمتر کوچه و خیابانی پیدا می‌شود که بدون چاله و دست انداز باشد بهتر نبود این همه هزینه‌ای که صرف یک مجموعه بلااستفاده گردیده در جهت بهسازی معابر و یا فعال سازی فرهنگ سرا‌ها می شد و این شهری که در بسیاری از نیاز‌های اولیه شهروندان دارای مشکلات فراوانی است، چه نیازی به مجموعه پدل داشت.