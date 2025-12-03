شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: فرآیند تبدیل گمرکات مستقر در مناطق آزاد به گمرکات تخصصی واردات کالاهای خاص با هدف تسهیل فرایندهای تجاری و ارائه خدمات بهتر به واردکنندگان سرعت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص ایجاد گمرکات تخصصی به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده و همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم از سوی گمرک در حال انجام است. این اقدام با هدف استفاده مؤثر از سهمیه چهار میلیارد دلاری واردات به سرزمین اصلی از مسیر مناطق آزاد و شناسایی دقیق مبادی ورودی دارای مزیت بازرگانی دنبال می‌شود.

گفتنی است، ایجاد و توسعه گمرکات تخصصی علاوه بر تسریع فرایندهای تجاری، نقش مهمی در افزایش ایمنی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد محلی در مناطق آزاد ایفا خواهد کرد.