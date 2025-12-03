امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

از بنزین تا هواشناسی! پاسخ دولتی‌ها به سوالات خبرنگاران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲- ۲۱:۲۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
دستگیری زورگیران اطراف خوابگاه‌های دانشجویی
دستگیری زورگیران اطراف خوابگاه‌های دانشجویی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
برگزاری همایش در روز‌های آلوده تهران!
برگزاری همایش در روز‌های آلوده تهران!
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
تولید محصولات تقلبی آرایشی و بهداشتی
تولید محصولات تقلبی آرایشی و بهداشتی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
خبرهای مرتبط

وزیر نفت: سهمیه‌های بنزین بدون تغییر باقی می‌ماند

طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان، متعهد و انقلابی در دستور کار دولت چهاردهم

پرسش و پاسخ دولتی‌ها با خبرنگاران در حیاط دولت ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

تأکید دولت بر لزوم استاندارد‌سازی سوخت خودرو‌ها در کشور

عزم جدی دولت برای افزایش اسقاط خودرو

برچسب ها: اعضای دولت ، هیئت دولت ، حیاط دولت
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 