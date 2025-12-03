«مجمع عالی سیاست‌گذاری» صندوق بین‌المللی پول (IMF) امروز با حضور سیاست‌گذاران ارشد از وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، بانک‌های مرکزی و دفاتر مدیریت بدهی کشور‌های مختلف در کویت آغاز به کار کرد؛ از جمهوری اسلامی ایران، سید رحمت‌اله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور، به‌عنوان رئیس هیئت ایرانی در این نشست حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد دو روزه که روز‌های ۱۲ و ۱۳ آذر ۱۴۰۴ (۳ و ۴ دسامبر ۲۰۲۵) ادامه خواهد یافت، بر چارچوب‌های نوظهور برای مدیریت و حل و فصل بدهی‌های دولتی سنگین و معوق تمرکز دارد و به بررسی ساختار بدهی‌ها، سیاست‌های صندوق در این زمینه و رویکرد‌های چندرشته‌ای در حوزه‌های اقتصاد کلان، حقوقی و مالی می‌پردازد.

مجمع توسط دفتر منطقه‌ای صندوق در ریاض (ROR) با همکاری مرکز اقتصاد و دارایی صندوق (CEF) و میزبانی صندوق عربی توسعه اقتصادی و اجتماعی برگزار می‌شود و انتظار می‌رود زمینه‌ساز یک نشست در سطح وزرا در سال ۲۰۲۶ باشد.

در این اجلاس، کارشناسان برجسته به دعوت صندوق، تجزیه و تحلیل‌های جامعی از تجدید ساختار بدهی‌ها ارائه خواهند داد و مروری بر معماری جهانی بدهی‌های دولتی، سیاست‌های کلیدی وام‌دهی به کشور‌های دارای بدهی معوق (LIA و LIOA)، تضمین‌های مالی و نقش صندوق در چنین فرآیند‌هایی خواهند داشت.

همچنین، دو چارچوب کلیدی تحلیل پایداری بدهی (DSA) صندوق و چارچوب تجدید ساختار بدهی‌های مقایسه‌ای در کشور‌های منطقه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، با تمرکز بر معایب و نقاط قوت آنها. شرکت‌کنندگان تجربیات اخیر از تجدید ساختار بدهی‌های دولتی را به اشتراک خواهند گذاشت، از جمله نقش ارزیابی دقیق عملکرد، چشم‌انداز‌های اقتصاد کلان، زمان‌بندی بهینه عملیات، تحولات قانونی و استراتژی‌های موفق برای غلبه بر محدودیت‌های ساختاری که این فرآیند‌ها را پیچیده می‌کنند.