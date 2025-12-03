\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u0627\u0632 \u0645\u0648\u0644\u062f \u0633\u0627\u0632\u06cc \u062a\u0627 \u0628\u06cc \u0633\u0631 \u0648 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0646\u0628\u062f \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0633\u0644\u0637\u0627\u0646\u06cc\u0647\u060c \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0648 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0646\u0642\u0627\u0637 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0631 \u0630\u0631\u0647\u200c\u0628\u06cc\u0646 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u062e\u0628\u0631 \u0631\u0641\u062a.\n