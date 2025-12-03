افتتاح واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد در روستای کهریزه
یک واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضورمدیرکل کمیته امدادآذربایجان غربی وجمعی از مسئولین شهرستان بوکان در روستای کهریزه (محمود آباد) افتتاح گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ این واحد مسکونی با زیربنای ۹۰ متر مربع و با اعتبار۸میلیاردریال وبامشارکت کمیته امدادو بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث شده است و در اختیار یکی از خانوادههای تحت حمایت قرار گرفت.
درحاشیه این افتتاح مسئولان شهرستان و استان ضمن تبریک به خانواده بهرهمند، بر لزوم توسعه خدمات حمایتی تأکید کرده و قول مساعد دادند که در راستای ایجاد اشتغال پایدار، بهویژه در حوزه مشاغل خانگی، حمایتهای لازم را به این خانواده و سایر مددجویان ارائه کنند.
به گفته حسین خضری رییس کمیته امداد شهرستان بوکان:درسال جاری ۳۱موردمسکن مددجویی بااعتبار ۱۹ میلیارد تومان احداث شده است که این افتتاح یکی ازآنهابود.