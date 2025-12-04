در دیدار معاون مدیرکل سازمان همکاری شانگهای و مدیرکل امور سازمان شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه ایران بر عزم مشترک دو طرف برای مقابله با تروریسم تاکید شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خانم پیائو یانگفان معاون مدیرکل سازمان همکاری شانگهای که برای حضور در رزمایش سهند ۲۰۲۵ به تهران سفر کرده است، روز چهارشنبه در محل وزارت امور خارجه با مهرداد کیائی، مدیرکل امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه دیدار و پیرامون موضوعات مختلف ازجمله برگزاری رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ در ایران گفت‌و‌گو کرد.

مقام ارشد دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به ایران، از مشارکت فعال و ارائه ابتکارات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های سازمان و همچنین از میزبانی ایران از رویداد‌های مختلف سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه، نقش و تجارب جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم، برگزاری رزمایش سازمان همکاری شانگهای از سوی نیرو‌های مسلح ایران را به‌عنوان بستری مناسب برای تبادل تجربه میان کشور‌های عضو سازمان در عرصه مقابله با تروریسم ارزیابی کرد.

مدیرکل امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه نیز در این دیدار ضمن تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تهدید‌ها و چالش‌های امنیتی، استقبال خوب کشور‌های عضو و منطقه از برگزاری رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ را نشانه روشنی از عزم مشترک کشور‌های همسو برای مقابله موثر با تهدید تروریسم دانست و بر ضرورت تقویت هماهنگی‌ها و همکاری‌ها بین کشور‌های عضو شانگهای و دیکر شرکای منطقه‌ای به منظور مقابله با تهدید‌های امنیتی علیه صلح و ثبات کشور‌های عضو و منطقه تاکید کرد.