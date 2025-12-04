پخش زنده
دست کم ۲۶ کودک، قربانی کودک آزاری هولناک مربی مهد کودکی در شمال لندن شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پلیس پایتخت انگلیس در پاسخ به رسانههای انگلیسی با بیان اینکه این پرونده در حال بررسی است به اعتراف این مربی مهد کودک ۴۵ ساله که وینسنت چان معرفی شده اشاره کردند که به ۲۶ فقره کودک آزاری جنسی اعتراف کرده است.
پلیس همچنین پرونده این فاجعه را که در مهد کودک هوریزون در محله فینچلی واقع در شمال لندن روی داد یکی از هولناکترین پروندههای آزار جنسی کودکان در پایتخت انگلیس توصیف و اضافه کرد: هنگام دستگیری این مجرم، مجموعهای از تصاویر و ویدیوها را در دستگاههای او پیدا کردند که وحشتناک است.
پلیس میافزاید، بررسیها نشان داده این مربی مهد کودک هنگام آزار جنسی کودکان تصویر برداری میکرد و تصاویر به دست آمده نشان میدهد برخی کودکان در خواب بودند که هدف آزار جنسی این فرد قرار گرفتند.
رسانهها در انگلیس میگویند: این مجرم ماهها در حال انجام اقدامات بی شرمانه خود بوده و یکی از کارکنان مهد کودک به طور اتفاقی و هنگام ویرایش یکی از ویدئوهایی که این مجرم گرفته بود به اقدامات شنیع وی پی برد و آن را فاش کرد.
والدین کودکان قربانی میگویند: از اقدامات هولناک این مربی مهد کودک آن هم در جایی که باید محلی امن برای کودکان باشد، تکان خوردهاند و زندگی آنان نابود شده است.
آنان میگویند: آنچه این پرونده را هولناکتر کرده این است که چگونه این مهد کودک این مربی را استخدام کرده و به او آنچنان اعتمادی کرده که هیچ نظارتی هم بر فعالیتهای این فرد نداشته و نظارتهای حفاظتی از کار افتاده و با بی کفایتی مسئولان، اقدامات وحشتناک این مربی کودک آزار ماهها ادامه یافت.
والدین کودکان با تاکید بر ضرورت پییگری این رسوایی بزرگ، بررسی ابعاد این اقدام هولناک و پاسخگویی مسئولان را خواستار شدند.
مهدکودک هوریزون در شمال لندن که فاجعه هولناک آزار جنسی کودکان در آن روی داده اعلام کرد که از جنایات وحشتناک این فرد شوکه و وحشتزده شده است.
مقامات این مهد کودک در فینچلی لندن میگویند: رسالت ما محافظت و پرورش کودکان خردسال است. اقدامات این فرد نه تنها نقض حقوق قربانیان، بلکه خیانتی عمیق به اعتمادی است که مسئولان مهد کودک، خانوادهها و همکارانش به او داشتهاند.
خانوادههای کودکان قربانی میگویند توضیحات مسئولان قانع کننده نیست و آنان باید در این باره پاسخگو باشند.
هنوز گزارش رسمی درباره کودک آزاری در مهد کوکهای انگلیس منتشر نشده است، اما نهادهای مدنی حامی حقوق کودکان در انگلیس میگویند تقریبا سه نفر از هر ۱۰ نفری که در کودکی به مهد کودک رفتند میگویند نوعی آزار اعم از آزار جسمی و جنسی را در کودکی تجربه کردند.