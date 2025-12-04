۵۰۰۰ مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی مهمان امام رئوف
مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت:۵۰۰۰ مددجوی تحت حمایت این نهاد از ۱۰ آذر ماه به مدت سه روز مهمان امام رئوف شده و بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را زیارت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،غلامعلی ملامهدی با اشاره به اعزام کاروان ۵۰۰۰ نفری شوق زیارت گفت: همچون سنوات گذشته کمیته امداد آذربایجان شرقی برای برآورده کردن اشتیاق دلهای مشتاق به سوی حرم رضوی گام برداشته و ۵ هزار مددجو را با کمک خیرین به بارگاه ملکوتی امام رئوف اعزام نموده است.
وی ادامه داد: طی این سفر معنوی برنامههای فرهنگی و زیارتی در رواقهای دارالهدایه و امام خمینی (ره) حرم رضوی با حضور سخنرانان و مداحان برگزار میشود.
ملامهدی با قدردانی از حمایتهای آستان قدس رضوی یادآور شد:در این سفر معنوی مددجویان از یک وعده غذای آستان قدس متنعم میشوند.
مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای پویش شوق زیارت مشهد مقدس تصریح کرد:خیرین و عاشقان اهل بیت با پیوستن به این پویش بخشی از هزینههای اعزام و اسکان مددجویان را تامین کردند.