به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی مجالس آسیایی گفت: در سال‌ های اخیر فعالیت‌ های دیپلماتیک در حوزه پارلمانی نقش و جایگاه ویژه‌ ای را در ارتباط بین کشور‌ها پیدا کرده است و همه کشور‌ها تلاش می‌کنند با عضویت خود در پیمان‌ های بین المجالس بتوانند نقش آفرینی پارلمانی و به عبارتی دیپلماسی مردمی خود را افزایش دهند.

محسن زنگنه دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری از شبکه صدا و سیمای خراسان رضوی افزود: جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اعضای شورای اجرایی مجمع عمومی مجالس کشور‌های آسیا یا (APA)، ریاست کمیته سیاسی آن را بر عهده دارد که این کمیته سالی یک بار تشکیل جلسه می‌ دهد.

زنگنه با بیان اینکه ایران در سال ۲۰۲۵ به عنوان رئیس کمیته سیاسی مجمع انتخاب شد، ادامه داد: مجمع مجالس آسیایی یکی از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران است که ایده اولیه آن در سال ۱۹۹۹ مطرح و در سال ۲۰۰۶ با عنوان کنونی خود تثبیت شد. این مجمع حدود ۴۳ کشور عضو رسمی دارد.

وی اظهار داشت: در سال‌ های اخیر دیپلماسی پارلمانی در جهان اهمیت بیشتری پیدا کرده است و مجامعی مانند IPU CPU و مجمع مجالس کشورهای اسلامی در سال‌ های اخیر دستاوردهای قابل توجهی داشته‌ اند.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس همچنین درباره دستاوردهای چنین نشست‌ هایی برای توسعه مشهد، گفت: حضور هیئت‌ های پارلمانی از کشورهای مختلف می‌ تواند تصویر واقعی ایران و مشهد را به جهان نشان دهد و روایت‌ های نادرست دشمنان را خنثی کند. به طور مثال برخی اعضای هیئت‌ های خارجی که برای نخستین بار وارد مشهد شده اند، مجذوب زیبایی این شهر شده اند.

زنگنه اضافه کرد: به‌ طور طبیعی، انتخاب مشهد به‌ عنوان میزبان به‌ ویژه با جایگاه حرم مطهر رضوی و جاذبه‌ های فرهنگی و تاریخی برای بسیاری از کشورها جذابیت ویژه دارد و ما در این اجلاس باید فضای همدلی مذاهب را در شهری که نماد تشیع است، نشان بدهیم.

مشهد از امروز پنجشنبه ۱۳ آذر، میزبان اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور هیئت‌ های پانزده کشور آذربایجان، بحرین، کامبوج، چین، قبرس، لبنان، فلسطین، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ترکیه، امارات و ازبکستان است.