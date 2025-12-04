به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: در هفته جاری همزمان با سراسر کشور، در راستای سال سوم طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، پویش‌های نهالکاری مختلفی را در سطح استان آغاز کرده‌ایم.

مجید نظری افزود: از آغاز این طرح مردمی تاکنون، حدود ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار اصله نهال جنگلی، فضای سبز و زراعت چوبی سازگار با اقلیم مناطق استان، در نهالستان‌های منابع طبیعی و آبخیزداری تولید کرده‌ایم که حدود ۸۰۰ هزار اصله نهال آن مربوط به امسال است.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: امروز پویش‌های نهالکاری در شهرستان‌های چرام و گچساران با حضور اقشار مختلف مردمی، ادارات و نهادها اجرا می شود.